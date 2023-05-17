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01:08 (мск), источник: Life.ru

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Москва не будет отходить от своей позиции по соблюдению всех условий зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Этот момент будет лежать в основе принятия решения о её продлении.

Источник: РИА "Новости"

«Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что всё, о чём говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договорённость с соблюдением российских интересов — это всё является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения», — сказала дипломат в эфире телеканала «Звезда».

При этом Захарова не стала отвечать на вопрос, каково будет это решение, призвав дать возможность доработать экспертам. При этом она подтвердила, что никакого отхода от соблюдения включённых в договорённости условий не будет.

Лайф напоминает, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки.

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