В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

«Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что всё, о чём говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договорённость с соблюдением российских интересов — это всё является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения», — сказала дипломат в эфире телеканала «Звезда».
При этом Захарова не стала отвечать на вопрос, каково будет это решение, призвав дать возможность доработать экспертам. При этом она подтвердила, что никакого отхода от соблюдения включённых в договорённости условий не будет.
Лайф напоминает, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки.