Белый дом подтвердил отмену части поездки Байдена за рубеж из-за угрозы дефолта

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что президент США Джо Байден принял решение отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в стране.
«Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита Группы семи, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта», — говорится в обнародованном 16 мая письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее предполагалось, что Байден примет позднее на этой неделе участие во встрече лидеров «семерки» в Хиросиме, а затем нанесет визиты в Папуа — Новую Гвинею и Австралию.
По словам Жан-Пьер, Байден провел телефонный разговор, чтобы уведомить премьера Австралии Энтони Альбанезе о принятом решении. «Он также пригласил премьер-министра нанести государственный визит в сроки, которые будут согласованы командами [обоих руководителей] позднее», — отметила представитель Белого дома. Согласно изложенной ею информации, советники Байдена проинформировали об изменении планов и правительство Папуа — Новой Гвинеи.
Как подчеркнула Жан-Пьер, демократ Байден требует от республиканцев в Конгрессе США конструктивного взаимодействия с целью повышения потолка госдолга в стране во избежание дефолта. «Президент и его команда продолжат работать с руководством Конгресса, чтобы добиться бюджетной договоренности, способной достичь письменного стола президента (то есть устраивающей все стороны — прим. ТАСС)», — заверила Жан-Пьер.
Она добавила, что активизация альянсов и партнерств вроде QUAD (Австралия, Индия, США, Япония), саммит которого должен был пройти в Сиднее в рамках турне Байдена, остается «ключевым приоритетом» нынешнего главы американской администрации. США будут искать в этом году пути интенсификации взаимодействия с Австралией, Папуа — Новой Гвинеей, странами Океании и в рамках QUAD, заявила представитель Белого дома.