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11:45 (мск), источник: Ведомости

Лавров заявил о нагнетании Западом конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины и хочет продолжения конфликта. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Царьград».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Они хотят продолжения этого конфликта. Они хотят постоянно повышать ставки. Нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Дальнобойное оружие, которое сейчас передали англичане, и самолёты, которые уже передают некоторые бывшие советские страны и обещают современные американские… Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции — хотя бы по законам физики, по законам военного времени», — уточнил Лавров.

На вопрос журналиста, ожидает ли министр дальнейшей эскалации, Лавров заявил: «Я не ожидаю. Я комментирую факты».

В интервью Лавров также заявил, что дипломатия превратилась в ультиматумы и шантаж. По его мнению, это происходит, потому что нет понимания «ни нашей позиции, ни нашего народа и той реальности, которая сложилась и которая закрепляется на земле».

Также министр считает, что Европа утратила свою самостоятельность.

Американцы будут решать, когда и как использовать Европу в своих интересах. И, конечно же, деиндустриализация Европы идёт гигантскими темпами.

Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Лавров прокомментировал информацию о том, что якобы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «посыпалась». «Так говорят, да. Но это происходит только потому, что все члены ОДКБ работают на основе консенсуса. И уважают те нюансы, порой существенные, которые в реальной жизни всегда возникают у одной или другой стороны», — уточнил Лавров. Он добавил, что в прошлом году был подготовлен документ о развёртывании миссии наблюдателей ОДКБ на армянской территории, но в последний момент Ереван попросил отложить его.

Министр не видит никаких угроз со стороны КНР. Он сообщил, что у России с Китаем доверительные отношения, «отношения взаимного уважения и взаимной выгоды», которые, по его словам, редко встречаются в западном мире.

«Макрон сказал, что архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надёжнейшим образом защищена. Ну и надо как-то в этом концерте найти место Российской Федерации — уже истощённой, обезоруженной», — заявил Лавров.

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