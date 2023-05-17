Лавров заявил о нагнетании Западом конфликта на Украине

«Они хотят продолжения этого конфликта. Они хотят постоянно повышать ставки. Нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Дальнобойное оружие, которое сейчас передали англичане, и самолёты, которые уже передают некоторые бывшие советские страны и обещают современные американские… Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции — хотя бы по законам физики, по законам военного времени», — уточнил Лавров.
На вопрос журналиста, ожидает ли министр дальнейшей эскалации, Лавров заявил: «Я не ожидаю. Я комментирую факты».
В интервью Лавров также заявил, что дипломатия превратилась в ультиматумы и шантаж. По его мнению, это происходит, потому что нет понимания «ни нашей позиции, ни нашего народа и той реальности, которая сложилась и которая закрепляется на земле».
Также министр считает, что Европа утратила свою самостоятельность.
Лавров прокомментировал информацию о том, что якобы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «посыпалась». «Так говорят, да. Но это происходит только потому, что все члены ОДКБ работают на основе консенсуса. И уважают те нюансы, порой существенные, которые в реальной жизни всегда возникают у одной или другой стороны», — уточнил Лавров. Он добавил, что в прошлом году был подготовлен документ о развёртывании миссии наблюдателей ОДКБ на армянской территории, но в последний момент Ереван попросил отложить его.
Министр не видит никаких угроз со стороны КНР. Он сообщил, что у России с Китаем доверительные отношения, «отношения взаимного уважения и взаимной выгоды», которые, по его словам, редко встречаются в западном мире.
«Макрон сказал, что архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надёжнейшим образом защищена. Ну и надо как-то в этом концерте найти место Российской Федерации — уже истощённой, обезоруженной», — заявил Лавров.