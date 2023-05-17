Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев

Президент подписал о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток в середине апреля.
Реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.
Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.
Кроме того, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Бумажные оповещения могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Также документ вводит обеспечительные меры для уклонистов: ограничение права на управление транспортным средством, на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП, а также запрет на выезд из страны до явки в военкомат.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.