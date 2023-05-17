Цвета флага Украины, зерновая сделка и принуждение Киева к миру. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У главы государства насыщенный день.
Путин уже в ходе телефонной беседы поздравил с 70-летием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, уже направлена и поздравительная телеграмма.
Также президент РФ участвовал в церемонии подписания соглашения о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара.
Скоро президент начнет по видеосвязи совещание с членами правительства. Оно будет посвящено доступности товаров в новых российских регионах. Основные докладчики — глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров и глава ФАС Максим Шаскольский. Вступительное слово будет транслироваться, профильная часть будет закрытой, но Мантуров расскажет о ее содержании.
Кремлю «нечего сказать» на призыв к силовым структурам разъяснить основания для привлечения к ответственности за использование цветов, напоминающих украинскую символику. «Здесь, даже если смотреть на букву закона, никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил».
«Если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, за разъяснениями надо обращаться туда».
В части прогнозов действий в случае провала зерновой сделки в Кремле не думают, «что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения».
«Решение [о возможном продлении сделки] не озвучивалось, нужно просто дождаться, когда оно будет объявлено».
«Это очень серьезные обвинения. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда». «Не имеем права говорить о каких-то позициях», пока идут следственные действия.
В Кремле знают об обращении ученых Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН насчет нездоровой атмосферы в учреждении в связи с нервозностью после арестов ряда сотрудников, но не могут «дать какую-то реакцию».
«Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста [Сеймура Херша], мы воспринимаем конкретные данные».
Поставки оружия Киеву растут, «повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений». «Вот это факт, который мы наблюдаем».
«Ничего не знаю об этих инициативах». «Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив».