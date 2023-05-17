Европейский подход: как молдавский спецназ контролирует судьбу выборов в Гагаузии

Разрыв между победившей Евгенией Гуцул, представляющей партию «Шор», и ее оппонентом составил более двух тысяч голосов. По меркам автономии — очень много. На фоне очевидной растерянности молдавских властей — ведь будущий руководитель Гагаузии автоматически становится членом федерального правительства, Гуцул делала примирительные заявления. В частности, она говорила о желании наладить диалог между автономией и Кишиневым, но также не скрывала готовности взаимодействовать с Россией в рамках предоставленных автономии прав. Такая политическая откровенность, похоже, стала последней каплей, которая заставила молдавские власти действовать. Тут сошлось все — и представительство Гуцул в партии «Шор», которая в последнее время выступает наиболее яростным критиком Кишинева, и не скрываемая новой главой автономии симпатия к Москве.
В среду стало понятным, что никаких попыток наладить диалог с автономией при новом руководстве президент Молдавии предпринимать не намерена. Напротив, госпожа Майя Григорьевна Санду решила действовать по-европейски в твердой убежденности, что получит поддержку на Западе в целом и от Румынии, в частности. Сценарий госпереворота в отдельно взятой гагаузской автономии был незатейлив — руководство ЦИК Гагаузии в Кишиневе обвинили в неправильном подсчете голосов, а саму Гуцул — в подкупе избирателей. Для поиска доказательств назначенных преступлений в ЦИК автономии прибыл молдавский спецназ «Молния» и сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией. Они изъяли списки избирателей, а из здания местного суда вынесли коробки с избирательными листами. Правда, молдавские силовики слегка опоздали — Народное собрание Гагаузии все же успело признать законность избрания Евгении Гуцул на высший пост в автономии. Но кого это могло смутить в Кишиневе? Попытки пикетчиков помешать полиции «выбирать» главу Гагаузии предсказуемо закончились победой силовиков. Назначенный на среду митинг сторонников Гуцул организаторы были вынуждены отменить — как они объяснили «из-за риска провокаций и обвинений в сепаратизме со стороны центральных властей». Впрочем, такая покладистость автономии вряд ли поможет Гуцул занять свой пост — судя по заявлениям из Кишинева, там запустили процесс отмены гагаузских выборов под предлогом «нарушений законодательства».
Нет сомнений, что в изъятых бюллетенях и списках избирателей также найдется множество поводов объявить госпожу Гуцул «низложенной», а волеизъявление жителей автономии недействительным. В том, что такой сценарий получит полное одобрение в Евросоюзе можно не сомневаться — события в находящейся на далеких европейских окраинах Молдавии в Брюсселе оценивают исключительно с точки зрения «наносят ли они ущерб Москве». Тогда как вопрос о демократичности проводимой Кишиневом политики и соблюдение прав национальных автономий Молдавии совершенно не относится к приоритетам чиновников ЕС.
Рассчитывать, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратит свой взор на творящийся в Молдавии беспредел, наивно с учетом дремучей русофобии этого политического персонажа. Если европейские правозащитники отказывались комментировать события во Франции, где местная полиция несколько дней подряд избивала и арестовывала участников протестов, возмущенных устранением депутатов Национального собрания от голосования по пенсионной реформе, то что говорить о событиях в какой-то Гагаузии. До таких «мелочей» у европейской демократии руки никогда не дойдут. К тому же действия президента Санду в отношении гагаузской автономии, наверняка признают в Брюсселе стопроцентно целесообразными. И этой официальной характеристики окажется вполне достаточно, чтобы вся «правозащитная рать» Старого света вела себя тише воды и ниже травы.
В среду немецкая газета Die Zeit провела шуточный опрос, сколько процентов немцев готовы отказаться от права голоса за тысячу евро. Но полученный результат, похоже, ошеломил даже журналистов. Оказалось, что не участвовать в выборах депутатского корпуса за весьма скромные по европейским меркам деньги готовы 16 процентов бюргеров. Причина банальна: деньги — это «синица в руках», тогда как избранным депутатам веры нет никакой, поскольку они слишком часто игнорируют мнение народа.
Нет сомнений, что в изъятых бюллетенях и списках избирателей Кишинев найдет множество поводов объявить госпожу Гуцул «низложенной».
Дальнейшие события в Гагаузии зависят исключительно от «милости» Кишинева и точно не станут предметом рассмотрения в международных организациях. Если избранная народом Евгения Гуцул публично пообещает полную лояльность проводимой молдавскими властями линии и откажется от членства в партии «Шор», возможно она усидит в кресле главы автономии. В противном случае, Гагаузию ждут новые выборы, в которых госпожа Гуцул под надуманным Кишиневым предлогом участвовать не сможет. А молдавский спецназ проконтролирует, чтобы у гагаузской автономии был «правильный» победитель.