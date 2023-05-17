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19:22 (мск), источник: Российская газета

Европейский подход: как молдавский спецназ контролирует судьбу выборов в Гагаузии

Всего два дня изменили политический ландшафт Молдавии. В понедельник после подсчета голосов на выборах главы Гагаузской автономии стало понятным, что кандидат от Кишинева потерпел поражение. Не сокрушительное, но все же достаточное, чтобы итоги народного волеизъявления нельзя было поставить под сомнение законным путем.

Источник: Российская газета

Разрыв между победившей Евгенией Гуцул, представляющей партию «Шор», и ее оппонентом составил более двух тысяч голосов. По меркам автономии — очень много. На фоне очевидной растерянности молдавских властей — ведь будущий руководитель Гагаузии автоматически становится членом федерального правительства, Гуцул делала примирительные заявления. В частности, она говорила о желании наладить диалог между автономией и Кишиневым, но также не скрывала готовности взаимодействовать с Россией в рамках предоставленных автономии прав. Такая политическая откровенность, похоже, стала последней каплей, которая заставила молдавские власти действовать. Тут сошлось все — и представительство Гуцул в партии «Шор», которая в последнее время выступает наиболее яростным критиком Кишинева, и не скрываемая новой главой автономии симпатия к Москве.

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В среду стало понятным, что никаких попыток наладить диалог с автономией при новом руководстве президент Молдавии предпринимать не намерена. Напротив, госпожа Майя Григорьевна Санду решила действовать по-европейски в твердой убежденности, что получит поддержку на Западе в целом и от Румынии, в частности. Сценарий госпереворота в отдельно взятой гагаузской автономии был незатейлив — руководство ЦИК Гагаузии в Кишиневе обвинили в неправильном подсчете голосов, а саму Гуцул — в подкупе избирателей. Для поиска доказательств назначенных преступлений в ЦИК автономии прибыл молдавский спецназ «Молния» и сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией. Они изъяли списки избирателей, а из здания местного суда вынесли коробки с избирательными листами. Правда, молдавские силовики слегка опоздали — Народное собрание Гагаузии все же успело признать законность избрания Евгении Гуцул на высший пост в автономии. Но кого это могло смутить в Кишиневе? Попытки пикетчиков помешать полиции «выбирать» главу Гагаузии предсказуемо закончились победой силовиков. Назначенный на среду митинг сторонников Гуцул организаторы были вынуждены отменить — как они объяснили «из-за риска провокаций и обвинений в сепаратизме со стороны центральных властей». Впрочем, такая покладистость автономии вряд ли поможет Гуцул занять свой пост — судя по заявлениям из Кишинева, там запустили процесс отмены гагаузских выборов под предлогом «нарушений законодательства».

Нет сомнений, что в изъятых бюллетенях и списках избирателей также найдется множество поводов объявить госпожу Гуцул «низложенной», а волеизъявление жителей автономии недействительным. В том, что такой сценарий получит полное одобрение в Евросоюзе можно не сомневаться — события в находящейся на далеких европейских окраинах Молдавии в Брюсселе оценивают исключительно с точки зрения «наносят ли они ущерб Москве». Тогда как вопрос о демократичности проводимой Кишиневом политики и соблюдение прав национальных автономий Молдавии совершенно не относится к приоритетам чиновников ЕС.

Рассчитывать, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратит свой взор на творящийся в Молдавии беспредел, наивно с учетом дремучей русофобии этого политического персонажа. Если европейские правозащитники отказывались комментировать события во Франции, где местная полиция несколько дней подряд избивала и арестовывала участников протестов, возмущенных устранением депутатов Национального собрания от голосования по пенсионной реформе, то что говорить о событиях в какой-то Гагаузии. До таких «мелочей» у европейской демократии руки никогда не дойдут. К тому же действия президента Санду в отношении гагаузской автономии, наверняка признают в Брюсселе стопроцентно целесообразными. И этой официальной характеристики окажется вполне достаточно, чтобы вся «правозащитная рать» Старого света вела себя тише воды и ниже травы.

В среду немецкая газета Die Zeit провела шуточный опрос, сколько процентов немцев готовы отказаться от права голоса за тысячу евро. Но полученный результат, похоже, ошеломил даже журналистов. Оказалось, что не участвовать в выборах депутатского корпуса за весьма скромные по европейским меркам деньги готовы 16 процентов бюргеров. Причина банальна: деньги — это «синица в руках», тогда как избранным депутатам веры нет никакой, поскольку они слишком часто игнорируют мнение народа.

Нет сомнений, что в изъятых бюллетенях и списках избирателей Кишинев найдет множество поводов объявить госпожу Гуцул «низложенной».

Дальнейшие события в Гагаузии зависят исключительно от «милости» Кишинева и точно не станут предметом рассмотрения в международных организациях. Если избранная народом Евгения Гуцул публично пообещает полную лояльность проводимой молдавскими властями линии и откажется от членства в партии «Шор», возможно она усидит в кресле главы автономии. В противном случае, Гагаузию ждут новые выборы, в которых госпожа Гуцул под надуманным Кишиневым предлогом участвовать не сможет. А молдавский спецназ проконтролирует, чтобы у гагаузской автономии был «правильный» победитель.

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