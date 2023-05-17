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Спецоперация на Украине
16:11 (мск), источник: RTVi

EUobserver: ЕС планирует облегчить санкции, чтобы помочь европейским компаниям уйти из России

Евросоюз планирует включить в 11-й пакет антироссийских санкций специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы облегчить европейским компаниям уход из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект предложений.

Источник: AP 2022

По данным издания, страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы попавшим под санкции россиянам, если это нужно для «завершения операций, включая продажи, которые строго необходимы» для свертывания совместных предприятий и юрлиц иностранных компаний, созданных в России до 28 февраля 2022 года. Операции должны быть завершены к 31 августа 2023 года, пишет EUobserver.

ЕС также намерен разрешить европейским юридическим фирмам предоставлять услуги российским клиентам до 31 декабря 2023 года. Речь идет об обязательных услугах для завершения сделок по выходу европейских компаний из России, в частности о нотариальных.

Кроме того, в 11-й пакет санкций также планируется включить еще около ста россиян, сообщает издание.

По данным Йельского университета США, с начала военной операции на Украине Россию покинули более 1 тыс. иностранных фирм.

При этом «десятки» крупных европейских компаний продолжают присутствие на российском рынке, отмечает EUobserver.

В их числе банки Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit, энергетические компании Engie, OMV и Total, бренды Armani, Benetton, Diesel и Lacoste, а также производители напитков Red Bull и Heineken, производители техники Phillips и Bosch, косметическая компания Clarins.

В середине апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что для иностранных компаний будет введен налог в 10% на сумму сделки по продаже российского бизнеса. «То есть мы создаем условия для того, чтобы, наоборот, компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса», — пояснил Силуанов.

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