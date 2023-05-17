МИД подтвердил продление зерновой сделки и потребовал исправления перекосов ее исполнения

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, — в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», — сказала представитель российского МИДа на брифинге (трансляция ведется на YouTube-канале ведомства).
При этом Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона не изменила «принципиальных оценок» стамбульских договоренностей. «Перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены», — отметила она.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва согласилась на продление соглашения, поскольку «не теряет надежды» на решение связанных с его реализацией проблем.
Продление зерновой сделки до 18 июля (на 60 дней) также подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Он выразил надежду, что сделка будет осуществляться на тех условиях, которые согласовали ее участники.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН, обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Москва неоднократно допускала выход из сделки, поскольку вторая часть соглашения до сих пор не выполнена.