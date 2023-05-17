Чехия отменила указы о предоставлении посольству России бесплатной земли

Правительство Чехии отменило указы советских времен, которые предоставили российскому посольству право бесплатного пользования землей в Праге и других городах, cообщил в Twitter чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак.
По его словам, все это время Россия могла использовать большие участки земли в Чехии, извлекая прибыль и поддерживая спецоперацию на Украине.
«Мы отменили решения правительства, принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны», — написал Дворжак, имея в виду ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году.
О том, что правительство Чехии собирается взимать с России плату за аренду более 40 участков, которые были предоставлены в безвозмездное пользование постановлениями 1970−1986 годов, чешское издание Seznam Zprávy сообщило в начале марта.
Депутат от партии «TOP 09» Ондржей Коларжа пояснил изданию, что многие из этих участков были предоставлены для дипломатического корпуса, однако «на них ведется коммерческая деятельность, что противоречит Венской конвенции».
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, здания и прилегающие к ним участки земли, которые используются для дипмиссий, неприкосновенны. Они предоставляются в безвозмездное пользование, но не могут использоваться в целях, не имеющих отношения к дипломатии.
Сейчас у России около 50 зданий в Праге, включая посольство, резиденцию посла, консульство и Русский дом, отмечает ČT24. Большинство из них расположено в районах Стршешовице и Бубенеч.
Летом прошлого года телеканал сообщил, что Россия хочет наложить сервитут (право пользования чужим имуществом) на 15 объектов недвижимости в Праге и один в Евани. Российская сторона обозначила здания как часть дипмиссии. Она также собирается наложить обременение на дома в районах Прага 6 и 7, которые сдает в аренду, отмечал ČT24.
После начала спецоперации на Украине Чехия присоединилась к санкциям против Москвы, а также продолжает поставлять Киеву оружие. Страна первой попала в список «недружественных» России государств еще три года назад. Это произошло после того, как Прага выслала 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов.