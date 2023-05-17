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20:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Законопроект о сборах с посетителей ресторанов в пользу участников спецоперации внесен в Госдуму

Депутаты от партии КПРФ — Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев — внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести сбор с посетителей ресторанов, клубов и баров в целях финансовой поддержки спецоперации. Документ опубликован на сайте Думы.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Полученные средства, согласно законопроекту, зачисляются в федеральный бюджет, а оттуда в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». В пояснительной записке говорится, что предложенная мера поможет участникам боевых действий и их семьям.

Из документа следует, что ответственным за сбор и перечисление средств становится оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому принадлежит заведение. Уполномоченный правительством орган, согласно законопроекту, должен ввести реестр операторов ресторанного сбора.

О планах внести в Госдуму законопроект о «налоге на веселье» Михаил Матвеев сообщал 12 мая. Он рассказал, что с соответствующей инициативой выступил некий ресторатор, который считает, что удержание 1% от счета будет необременительно для посетителя.

Фонд «Защитники отечества» был создан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля. Фонд должен оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Финансировать его планируется за счет федерального бюджета, а также добровольных взносов, пожертвований и «иных источников».

Лусине Баласян

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