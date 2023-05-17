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22:32 (мск), источник: ТАСС

Киссинджер считает, что Япония в течение пяти лет может войти в клуб ядерных держав

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее высказался за начало дискуссии о возможности развертывания ядерного оружия США на тех же условиях, на которых оно размещено в нескольких странах НАТО.

Источник: AP 2022

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Япония может войти в клуб ядерных держав в течение пяти лет. Такое мнение в опубликованном в среду интервью журналу The Economist высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«По поводу Японии. У нее есть довольно ясное понимание того, куда она идет, она движется к тому, чтобы стать ядерной державой в течение пяти лет», — сказал 99-летний Киссинджер.

«Они всегда будут хотеть быть близки с нами, — добавил Киссинджер, который возглавлял американскую дипломатию с 1973 по 1977 год. — Но они всегда будут обеспокоены по поводу Китая и по поводу того, кто главнее в этих отношениях. Точно также, я не думаю, что Япония имеет намерение стать постоянным членом глобальной системы многосторонних отношений, которая будет ее ограничивать».

В 1971 году парламент Японии принял три принципа, которые означают отказ от обладания, разработки и завоза ядерного оружия. Однако они не имеют силы закона.

В феврале 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в одной из телепередач высказался за начало дискуссии о возможности развертывания ядерного оружия США на тех же условиях, на которых оно размещено в нескольких странах НАТО, включая Германию и Италию.

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