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Спецоперация на Украине
02:13 (мск), источник: Life.ru

Боррель предложил поднять потолок фонда для военной помощи Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает увеличить Европейский фонд мира (EPF), добавив в него 3,5 млрд евро. Об этом пишет Reuters. Средства из него идут в том числе на военную помощь для Украины.

Источник: AP 2022

Боррель попросил правительства ЕС поднять финансовый потолок EPF, так как имеющиеся средства были израсходованы гораздо быстрее, чем планировалось. Внешнеполитическая служба Евросоюза хочет быть уверена, что средств будет достаточно как для Украины, так и для других стран.

В агентстве уточнили, что изначальный бюджет фонда составлял пять млрд евро, этих средств должно было хватить до 2027 года. В декабре 2022-го потолок увеличили на два млрд евро. Украине же получила из EPF около 4,6 млрд евро.

А ранее в Европе туманно высказались о будущем Украины в НАТО. Эстонский премьер Кая Каллас напомнила, что Киеву не попасть в альянс до окончания конфликта. А министр обороны Британии Бен Уоллес указал, что Украина не сможет стать членом блока сейчас.

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