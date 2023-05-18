Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам «делиться информацией»

«Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб», — прокомментировал он видеоролик ЦРУ с призывом к россиянам делиться чувствительной информацией.
Антонов отметил, что, провалив «санкционный блицкриг» и понимая невозможность нанести РФ военное поражение, Запад старается посеять смуту в российском обществе.
«Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны» — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что ЦРУ создало телеграм-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об «экономике или высшем руководстве» России. В другом посте американская спецслужба пишет, что «впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ». Как сообщал телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян «информацию, в которой нуждаются США».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся телеграм-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, и выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже.