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11:01 (мск), источник: РБК

В «Ростехе» сообщили о постановке на вооружение нового огнемета «Бородач»

На вооружении российской армии появился новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин, передает «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: Ростех

«МРО-А, или “Бородач”, — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом», — рассказал он.

По словам Кочкина, это одноразовый гранатомет, предназначенный для городских боев.

Огнемет «Бородач» предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, автомобилях, или легкобронированной техники, уточняли ранее в «Ростехе».

Он был разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и является более легкой, но менее мощной альтернативой огнемету РПО-А «Шмель».

Накануне гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов анонсировал, что самоходное орудие 2С43 «Мальва» успешно прошло госиспытания и скоро начнет поступать в вооруженные силы. Самоходное орудие может быть использовано для нанесения ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники, средствам ПВО, командным пунктам.

Помимо этого, в этом году в зоне спецоперации на Украине могут применить новейшую авиаракету повышенной мощности «Бронебойщик». Ее уже приняли на вооружение.

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