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11:17 (мск), источник: Ведомости

Медведев возразил предложению Киссинджера о вступлении Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не прав, когда призывает принять Украину в НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще с Брежневым встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы», — написал он.

В случае принятия Украины в НАТО Киев предпримет попытку вернуть утраченные территории, а Москва будет вынуждена «жестко на это отвечать всеми возможными средствами», отметил он.

В связи с этим Медведев напомнил о ст. 5 Вашингтонского договора, которая предусматривает создание системы коллективной защиты.

Ранее Киссинджер в интервью газете The Economist объяснил, что принятие Украины в НАТО позволит предотвратить новый виток напряженности между Москвой и Киевом. По его словам, решение НАТО сможет как обезопасить Украину, так и сдержать ее. Киссинджер говорит о том, что Россия с наибольшей вероятностью при любом варианте мирного соглашения оставит за собой Севастополь. Однако в этом случае ни одна из сторон конфликта не будет удовлетворена, что создает возможности для нового противостояния.

30 сентября 2022 г. в ответ на принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал Киев «в выборе собственного пути», добавив, что решение об этом должны одобрить все члены блока. 10 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждался ранее и не обсуждается сейчас.

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