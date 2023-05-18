В Евросоюзе признали, что Индию невозможно отрезать от российской нефти

«Я ожидаю, что вопрос (российской. — Прим. ред.) нефти будет затронут (на саммите G7 в Японии. — Прим. ред.). Как и алмазы, это очень чувствительная тема. Мы считаем, что ценовой потолок стал большим успехом, это позволило сохранить цены на низком уровне. <…> Не было цели отрезать Индию от российской нефти, это недостижимая цель, речь шла об ограничении российских нефтяных доходов», — указал он.
Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли обсуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу якобы переработанной в Индии российской нефти.
О возможности таких санкций в интервью газете Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, Евросоюз должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из России для продажи в Европе. Он уверен, что это, «безусловно, является обходом санкций» и страны-члены (ЕС) должны принять меры.
Боррель подчеркнул, что любой механизм, направленный на остановку потока российской нефти, должен реализовываться странами союза на национальном уровне. Тем самым он предположил, что ЕС может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, которое, по мнению стран-членов, получено из российской нефти.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и «Большой семерки» установили потолок цен на них.
Лимит определен в размере ста долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для некоторых стран из санкций сделали исключения.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В России указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.