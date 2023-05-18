Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЗВО

«Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — говорится в публикации.
С контрактниками проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи, доложил министру командир одного из подразделений.
Все обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения.
Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.