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12:09 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЗВО

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.

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«Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — говорится в публикации.

С контрактниками проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи, доложил министру командир одного из подразделений.

Все обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения.

Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.

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