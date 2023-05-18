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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков объяснил продление зерновой сделки «относительным результатом» на переговорах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки, о котором вчера, 17 мая, сообщили Турция и российский МИД. Он заявил, что есть относительный прогресс в переговорах по выполнению российских условий.

Источник: Reuters

«Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН. По банку (Россельхозбанку, — “Ъ”) — прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокировке свифта. Есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые уже состоялись. В этой связи принято такое решение относительно продления на два месяца», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

Дмитрий Песков подчеркнул, что судьба зерновой сделки зависит от тех, «с кем ООН должна согласовать российскую часть сделки». «Пройдена определенная часть пути, есть результат, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему в течение предстоящих 60 дней», — добавил он.

На уточняющий вопрос, есть ли результаты по вопросу возобновления экспорта аммиака из порта Южный по аммиакопроводу Тольятти—Одесса, Песков ответил: «Разговоры продолжаются».

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН по продлению зерновой сделки. Срок ее действия истекал 18 мая. 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что зерновая сделка была продлена еще на 60 дней. Следом за ним пролонгацию соглашения подтвердили представитель МИД России Мария Захарова и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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