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Спецоперация на Украине
13:18 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко призвал создать новый документ для переговоров по Украине

Для возобновления переговоров об урегулировании ситуации на Украине необходимо выработать новый документ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: AP 2022

«Надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ (который вырабатывался на начальном этапе в ходе состоявшихся нескольких раундов российско-украинских переговоров. — “Ведомости”) — новый. Для того, чтобы остановить войну», — сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

Лукашенко отметил, что условия мирного договора, разработанного весной 2022 г. в ходе переговоров в Белоруссии и Турции, «были абсолютно невыгодны России».

Он напомнил, что как только Москва согласилась на эти условия, «проект был выброшен в корзину».

По мнению президента Белоруссии, предварительные условия, которые выдвигает Украина, нужны для того, чтобы «не допустить никаких переговоров». Он призвал стороны сесть за стол переговоров и «уже там вырабатывать всякие условия».

31 марта во время обращения к народу и парламенту Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон. «Все. Мертво. Замерли», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне, 17 мая, сообщил, что предложения по установлению мира на Украине также выработали страны Африки и Бразилия.

Россия готова их рассмотреть, но пока не получала таких инициатив «на бумаге», добавил он.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что по итогам телефонных разговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским они согласились принять миссию африканских лидеров по разрешению конфликта на Украине. Помимо ЮАР в разработке инициативы также участвовали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

В то же время Москва не раз указывала на невозможность проведения переговоров с Киевом из-за отказа Украины на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября 2022 г. Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. В Кремле также ​​говорили, что не видят предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло».

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