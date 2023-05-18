20:10 (мск), источник: ТАСС
Молдавия намерена восстановить железнодорожную ветку между Украиной и Румынией
В первую очередь предполагается восстановить участок пути Вэлчинец — Бельцы — Унгены.
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КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Молдавия займется восстановлением двух железнодорожных веток, в том числе линии от границы с Румынией до границы с Украины. Как проинформировало в четверг представительство ЕС в Молдавии, соответствующие договоренности достигнуты на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
«Восстановление участков железнодорожного коридора Север — Юг Молдавии будет стимулировать экономическое развитие республики и облегчит перевозку товаров из Украины в Евросоюз», — говорится в сообщении. На эти цели Европейский банк реконструкции и развития выделит республике кредит на €23 млн, €28 млн возьмет на себя компания «Железная дорога Молдовы», Еврокомиссия направит на эти цели грант на €20 млн.
В первую очередь предполагается восстановить участок пути Вэлчинец — Бельцы — Унгены, на втором этапе работ будет отремонтирован участок Кишинев — Каинары. Это позволит нарастить поток товаров в черноморские порты на территории Молдавии, Украины и Румынии. О сроках реализации проекта не сообщается.