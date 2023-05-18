G7 ужесточит доступ России к финансовой системе

Из высказываний этого американского чиновника следовало, что «семерка» намерена блокировать ранее замороженные российские авуары до прекращения Москвой СВО.
«Завтра (в пятницу — прим. ТАСС) вы увидите новые шаги, которые делаются для того, чтобы изолировать Россию в экономическом плане, ослабить ее способность вести войну (СВО — прим. ТАСС). Вы увидите дополнительные обязательства на этот счет в заявлении [»семерки«] по поводу Украины. Вы увидите, во-первых, некоторые существенные усилия, направленные на то, чтобы ударить по способности России получать ресурсы для ее войны (СВО — прим. ТАСС). Во-вторых, вы увидите усилия, нацеленные на то, чтобы закрыть лазейки, позволяющие обходить [ранее введенные Западом против Москвы ограничительные меры]. В-третьих, вы увидите дальнейшие шаги, призванные уменьшить зависимость от российских энергоносителей. В-четвертых, вы увидите дальнейшие усилия по ужесточению доступа России к международной финансовой системе. В-пятых, вы увидите подтверждение обязательства сохранять [замороженные на Западе] суверенные активы России обездвиженными до конца войны (СВО — прим. ТАСС). Будут предприняты действия для того, чтобы подкрепить эти принципы. Они будут изложены в заявлении по поводу Украины», — отметил представитель исполнительной ветви власти США.
Кроме того, он утверждал, что вся «семерка» выступает и за сохранение в силе механизма установления предельных цен на российское углеводородное сырье, примененного ранее коллективным Западом. «Мы сохраняем приверженность дальнейшему поддержанию потолка цен [на российские углеводороды], включающему эффективное слежение [за этим] и обеспечение его соблюдения при недопущении эффектов выплескивания [негативных последствий в другие отрасли] и поддержании глобальной энергетической безопасности», — сказал представитель вашингтонской администрации.
«Наша приверженность закручиванию гаек в отношении России остается столь же твердой, как в прошлом году», — добавил чиновник.