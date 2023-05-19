Британия расширила санкции против России

Так, под санкции попали банк «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», компания «Северсталь», золотодобывающая компания «Полюс», Челябинский металлургический завод, компании, входящие в структуру Росатома. Санкции были введены, в частности, в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, члена правления «Газпром нефти» Елены Илюхиной и члена совета директоров РЖД Сергея Степашина.
Как говорится в распространенном заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли, санкции призваны «увеличить экономическое давление» на российское руководство в ответ на специальную военную операцию на Украине.
Помимо этого, рестрикции вводятся против института развития жилищного строительства ДОМ. РФ, Металлургического инвестиционного банка и трех других российских финансовых организаций. «Пять финансовых организаций оказались включены в сегодняшний пакет санкций в целях дальнейшей изоляции России от глобальной финансовой системы <…>. В списке значатся ПАО “ДОМ. РФ” <…> и Металлургический инвестиционный банк», — указано в заявлении.
Под санкции также подпали 13 членов совета директоров «Газпром-нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».
Граждане и организации, связанные с транспортом
Кроме того, Британия внесла в свои санкционные списки 24 физических и юридических лица, связанных с российской транспортной индустрией. «24 физических и юридических лица, связанных с транспортными услугами России, подпали под санкции», — указано в документе.
В санкционный список внесено, в частности, ГУП «Государственный зерновой оператор» и его руководитель Никита Бусел. К организациям, оказавшимся в перечне, также относятся шесть крупных судоходных компаний, якобы связанных с Россией, в том числе Sun Ship Management.
Под санкции также подпали «Совфрахт» и «Атомфлот».
Кроме того, рестрикции затронут 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, среди которых концерн «Калашников». «Были введены санкции в отношении 20 руководителей оборонных предприятий и компаний <…>, среди которых Алан Лушников и Владимир Лепин, руководители концерна “Калашников”, производящего 95% всего огнестрельного оружия в России», — говорится в заявлении.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против Брянского машиностроительного завода (БМЗ) и компании «Мотовилихинские заводы». «Среди подпавших под санкции АО “БМЗ”, производившее противопехотные и противотанковые мины, используемые вооруженными силами России на Украине. <…> АО “Мотовилихинские заводы”, дочерняя компания российского оборонного конгломерата “Ростех”, производящая гаубицы, которые используют ВС РФ на Украине», — указано в документе.
Помимо этого, Великобритания ввела санкции в отношении девяти организаций, связанных с госкорпорацией «Росатом». «Великобритания принимает новые меры против российского энергетического сектора, развивая запрет на импорт российского угля, нефти и СПГ, путем внесения в перечень девяти организаций, связанных с российской государственной компанией “Росатом”, занимающейся атомной энергетикой», — указано в заявлении.
Кроме того, рестрикции ввели против восьми компаний, связанных с производством металлов в РФ. В санкционный список включен основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Лондон утверждает, что Алтушкин и его бизнес «продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение» для ведения спецоперации на Украине.
Рестрикции вводятся против главы АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олега Романенко и возглавляемой им структуры.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности ее объектов. Эксплуатирующую организацию ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Романенко.