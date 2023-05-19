Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск “Восток” на Запорожском направлении», — рассказали в министерстве.
Шойгу поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм, в частности, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас и берегите себя!» — сказал глава ведомства.
На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.
«Министр обороны <…> отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, глава ведомства поставил командованию группировки задачу продолжать активную комплексную разведку для заблаговременного раскрытия планов противника и срыва их реализации. Также Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск» и создание «условий для безопасного размещения личного состава».