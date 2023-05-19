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12:00 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений, сообщили в военном ведомстве.

Спецоперация на Украине
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«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск “Восток” на Запорожском направлении», — рассказали в министерстве.

Шойгу поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм, в частности, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас и берегите себя!» — сказал глава ведомства.

На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

«Министр обороны <…> отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, глава ведомства поставил командованию группировки задачу продолжать активную комплексную разведку для заблаговременного раскрытия планов противника и срыва их реализации. Также Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск» и создание «условий для безопасного размещения личного состава».

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