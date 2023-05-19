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14:12 (мск), источник: © РИА Новости

Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция сумела остановить участников акции протеста, они продолжают находиться на прилегающей территории с плакатами. В сам терминал их не пускают, доступ разрешен только журналистам.

Протестующие против возобновления авиасообщения с Россией утром собрались в центре Тбилиси и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза и Украины.

Власти направили в воздушную гавань большое количество полицейских, которые оцепили здание.

Самолет российской авиакомпании «Азимут» ранее приземлился в столице Грузии. Всего на борту находились 86 пассажиров, полет прошел штатно.

Прибывшие туристы неохотно общаются с журналистами. Представители оппозиционных телекомпаний задают им провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом. Патрульная полиция пытается обеспечить порядок.

Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских перевозчиков на полеты. «Азимут» 16 мая получил разрешение от Тбилиси на рейсы между двумя столицами.

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