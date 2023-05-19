Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси

Полиция сумела остановить участников акции протеста, они продолжают находиться на прилегающей территории с плакатами. В сам терминал их не пускают, доступ разрешен только журналистам.
Протестующие против возобновления авиасообщения с Россией утром собрались в центре Тбилиси и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза и Украины.
Власти направили в воздушную гавань большое количество полицейских, которые оцепили здание.
Самолет российской авиакомпании «Азимут» ранее приземлился в столице Грузии. Всего на борту находились 86 пассажиров, полет прошел штатно.
Прибывшие туристы неохотно общаются с журналистами. Представители оппозиционных телекомпаний задают им провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом. Патрульная полиция пытается обеспечить порядок.
Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских перевозчиков на полеты. «Азимут» 16 мая получил разрешение от Тбилиси на рейсы между двумя столицами.