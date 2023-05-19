«Исторический хвост» демографических проблем, алмазы и пионерия. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет в формате видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям, на повестке три крупных вопроса: преимущество российской модели национальной политики, интеграция новых регионов и внешние угрозы.
На заседании выступят глава думской фракции единороссов Владимир Васильев, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, добровольцы Донбасса.
«На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции». «Мы рассчитываем, что и президент [Азербайджана Ильхам] Алиев, и премьер-министр [Армении Никол] Пашинян будут в Москве».
О демографической политике
«Действительно, демография — это то, где у нас пока не получается». «Находимся в очень тяжелом положении».
Власти принимают целый ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока они «не дали желаемого результата». Точечные решения помогают, однако «требуются новые меры».
«Какой-то панацеи, волшебной таблетки, здесь нет». «Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы здесь достигнуть не сможем».
Демографические проблемы объясняются историческими факторами: «Это наш исторический хвост».
О возможном выходе США из СНВ-3
Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность — это «чрезвычайно важная тема» не только для России и США, но и для всего мира, однако между Москвой и Вашингтоном сейчас нет «субстантивных контактов» по этим вопросам.
«Последние остатки международно-правовой договорной базы ускользают из-под ног. Время сокращается, как шагреневая кожа».
Ответственность за эту печальную ситуацию лежит полностью на Вашингтоне.
Об ограничении Евросоюзом оборота алмазов из РФ
В Кремле предлагают подождать, какие конкретно меры примет Евросоюз против российских алмазов: «Давайте дождемся решений».
При этом мировой рынок «богат альтернативными направлениями» для российских товаров: «Если их перестают покупать где-то, их начинают покупать в других местах».
«Название “Движение первых” — это то, что выбрали дети». Поэтому нет необходимости в переименовании организации в «пионерию».
Те, кто хочет, хранят «память о пионерии»: «Это было явление в истории нашей страны, которое из истории никуда не денется». Однако сама организация прекратила свое существование, появляются новые.
Сам Песков «был пионером, да»: «Может, мы с вами про комсомол поговорим?».
Во время загрузки произошла ошибка.