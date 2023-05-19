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19 мая, источник: © РИА Новости

Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия может вести переговоры по Украине только с Вашингтоном, и то об условиях послевоенного мироустройства, но поскольку об этом говорить рано, то никакие переговоры сейчас вообще не нужны, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В сообщении Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты.

«Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» — написал Медведев.

Он подчеркнул, что диалог может быть только между РФ и США.

«Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», — добавил Медведев.

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