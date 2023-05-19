Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев

В сообщении Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты.
«Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» — написал Медведев.
Он подчеркнул, что диалог может быть только между РФ и США.
«Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», — добавил Медведев.