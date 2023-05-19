США ввели экспортные ограничения против 70 компаний из России, Киргизии и Армении

Под экспортные ограничения, в частности, попали НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Балакиревский механический завод и «Урал».
Среди попавших под ограничения — армянская компания Medisar (занимается экспортом товаров химической промышленности) и киргизская Tro.Ya.
«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — уточняется в официальном заявлении американского Минторга.
Список запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию из США товаров расширен в том числе на антиквариат, алкоголь, часы. Также Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники.
Кроме того, США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.
15 мая Reuters анонсировало расширение ограничений в отношении России со стороны США и других стран G7 («Большой семерки»). Агентство отмечало, что ограничения нацелены на предотвращение обхода антироссийских санкций с участием третьих стран, «подрыв будущего производства энергии в России» и «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы».
19 мая о расширении антироссийских санкций объявили Британия и Австралия. Под санкции Австралии попали помощник России Максим Орешкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК ''Роснефть''», банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк.