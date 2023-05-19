Исследование: хотят ли россияне вернуть «пионеров» 19 мая отмечается День пионерии, но как относятся к празднику современные жители России?
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
16:56 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели экспортные ограничения против 70 компаний из России, Киргизии и Армении

США ввели новые экспортные ограничения против России, под них попали также якобы связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. Новые ограничения касаются в том числе казанского порохового завода, концерна «Аврора», тульского машиностроительного завода, следует из заявления Минторга США.

Источник: Reuters

Под экспортные ограничения, в частности, попали НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Балакиревский механический завод и «Урал».

Среди попавших под ограничения — армянская компания Medisar (занимается экспортом товаров химической промышленности) и киргизская Tro.Ya.

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — уточняется в официальном заявлении американского Минторга.

Список запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию из США товаров расширен в том числе на антиквариат, алкоголь, часы. Также Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники.

Кроме того, США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.

15 мая Reuters анонсировало расширение ограничений в отношении России со стороны США и других стран G7 («Большой семерки»). Агентство отмечало, что ограничения нацелены на предотвращение обхода антироссийских санкций с участием третьих стран, «подрыв будущего производства энергии в России» и «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы».

19 мая о расширении антироссийских санкций объявили Британия и Австралия. Под санкции Австралии попали помощник России Максим Орешкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК ''Роснефть''», банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк.

Александр Кислов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбежавшие в Турцию россияне оказались в серьезной опасности
Посол Украины в Лондоне: ВСУ заплатит ужасную цену за контрнаступление
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции