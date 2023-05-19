Тест: Угадайте город по музею Сможете угадать хотя бы 5 из 7?
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
16:35 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган заявил о готовности работать с Байденом в случае победы на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет работать со своим американским коллегой Джо Байденом в случае своего переизбрания. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Источник: Reuters

«Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом», — сказал Эрдоган и подчеркнул, что будет работать и с тем, кто «займет его место», если тот на президентских выборах проиграет.

Действующий президент также добавил, что не согласен с оценкой Байдена, в которой американский президент назвал его автократом.

Он задался вопросом, как тот, кто участвует во втором туре выборов «вместо того, чтобы закончить в первом раунде, [может] быть диктатором».

14 мая в Турции прошли выборы президента. Официальная явка достигла рекордных 88,9%, но ни один из трех кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.

Президент и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от Республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов, Синан Оган, набрал 5,17% голосов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВыборы президента Турции
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Турция получила развитую военную промышленность
В кабмине одобрили запрет на имитацию игровых автоматов на сайтах букмекеров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо