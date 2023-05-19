Эрдоган заявил о готовности работать с Байденом в случае победы на выборах

«Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом», — сказал Эрдоган и подчеркнул, что будет работать и с тем, кто «займет его место», если тот на президентских выборах проиграет.
Действующий президент также добавил, что не согласен с оценкой Байдена, в которой американский президент назвал его автократом.
Он задался вопросом, как тот, кто участвует во втором туре выборов «вместо того, чтобы закончить в первом раунде, [может] быть диктатором».
14 мая в Турции прошли выборы президента. Официальная явка достигла рекордных 88,9%, но ни один из трех кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.
Президент и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от Республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов, Синан Оган, набрал 5,17% голосов.