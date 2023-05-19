Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции, Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, Кылычдароглу — 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже — 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу — 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу — 44,88%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.