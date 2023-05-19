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20:12 (мск), источник: Ведомости

СМИ: США допускают поставку истребителей F-16 на Украину

Администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что не будет блокировать поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

Телеканал уточняет, что Белый дом подвергается растущему давлению со стороны членов конгресса и союзников по этому вопросу, при этом никаких официальных запросов от европейских стран не поступало.

NBC пишет, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, но самолеты могут поступить не напрямую от США.

Со ссылкой на источники телеканал отмечает, что пока неизвестно, какие именно страны и в какой срок отправят истребители на Украину. По словам собеседника, самолеты не будут использоваться для анонсированного контрнаступления ВСУ.

19 мая Байден перед лидерами G7 заявил о том, что США будут способствовать обучению украинских пилотов для полетов на F-16. Но, по данным СМИ, это тренировки могут проводиться только на европейских базах.

17 мая стало известно, что Великобритания и Нидерланды будут работать над «созданием международной коалиции для предоставления Украине возможностей боевой авиации, включая обучение и закупку самолетов F-16».

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя поставки F-16, заявил, что у Варшавы их немного. Речи об их передаче Киеву не идет, но при этом Варшава готова обучать украинских пилотов работе с ними, добавил президент Польши.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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