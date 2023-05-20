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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Турции усомнился в изменении отношений с Россией после выборов

Отношения Турции с Россией вряд ли изменятся после президентских выборов в Турции, заявил турецкий посол Мехмет Самсар. По его словам, пока рано говорить о возможных итогах голосования.

Источник: Reuters

«Еще слишком рано говорить (о результатах второго тура выборов в Турции.— “Ъ”), но я не думаю, что в политике страны в отношении России что-либо изменится», — сказал господин Самсар журналистам (цитата по РБК).

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. По его итогам действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Из-за того, что никто не смог преодолеть порог в 50%, был назначен второй тур выборов, который состоится 28 мая. Господин Эрдоган утверждает, что его соперник в случае победы введет санкции против России.

Лаура Кеффер

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