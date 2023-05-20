15:21 (мск), источник: Ведомости
Гутерриш: важно не допустить раскола мира на две части
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир не должен быть расколот на две части.
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«Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьезных переговоров имеет огромное значение», — сказал генсек в интервью японскому агентству Kyodo.
Он также добавил, что не видит перспектив «немедленного достижения мира» в российско-украинском конфликте.
19 мая в Хиросиме (Япония) открылся трехдневный саммит глав стран G7. В центре внимания на саммите оказался вопрос дальнейшей поддержки Украины, а также вопросы экономической безопасности и защиты климата.
17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Большая семерка «полностью утратила свой авторитет». «Это еще раз подтвердило создание “двадцатки”, потому что “семерка” не смогла ответить на вызов кризиса 2008 г., созданного США», — отметила официальный представитель.
По словам Захаровой, сейчас участники G7 занимаются тем, что «прочерчивают» разделительные линии в международных отношениях, пытаются навязать свою волю другим и координирует меры давления на «неугодные страны».