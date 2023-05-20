Российские силы полностью освободили Артемовск

«По полудню 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета», — сказал Пригожин.
Сегодня боец «Вагнера» рассказал РИА Новости, что штурмовые отряды вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское, которая сейчас стала «финишной прямой» в боях за город.
Его сослуживец также сообщил, что за минувшие сутки российские силы освободили квартал на окраине Артемовска, вынудив противника бежать из опорного пункта.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает «Группа Вагнера».