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16:04 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы полностью освободили Артемовск

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские силы сегодня полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, его заявление опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По полудню 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета», — сказал Пригожин.

Сегодня боец «Вагнера» рассказал РИА Новости, что штурмовые отряды вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское, которая сейчас стала «финишной прямой» в боях за город.

Его сослуживец также сообщил, что за минувшие сутки российские силы освободили квартал на окраине Артемовска, вынудив противника бежать из опорного пункта.

Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает «Группа Вагнера».

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