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17:04 (мск), источник: ТАСС

ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против РФ

Около восьми из них зарегистрированы в Китае, отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2022

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, в отношении которых якобы есть доказательства обхода санкций против Москвы. При этом около восьми компаний, по ее словам, зарегистрированы в Китае.

«Мы серьезно настроены прекратить обход санкций», — сказала фон дер Ляйен в субботу в интервью телеканалу ZDF. «И поэтому в 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны», — отметила глава ЕК. Среди этих более чем 90 компаний, как уточнила фон дер Ляйен, около восьми зарегистрированы в Китае. «Это не значит, что это должна быть китайская компания», — подчеркнула она.

Это компании, как пояснила председатель Еврокомиссии, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. «Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем ясны. Кстати, то же самое относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы вводим санкции, заявив, что мы этого не потерпим, и поэтому к этим компаниям будут применены санкции», — резюмировала она.

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