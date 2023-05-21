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10:02 (мск), источник: © РИА Новости

Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН

ХИРОСИМА, 21 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы.

Источник: © РИА Новости

По его словам, «Бреттон-Вудская система и Совет Безопасности отражают соотношение держав 1945 года».

«Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива», — сказал Гутерреш журналистам на полях саммита G7.

Как указал генсек, на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, она не смогла выполнить свою «основную функцию глобальной сети безопасности».

«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира», — отметил Гутерреш.

Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами. На этом фоне США получали огромные дефициты платежных балансов и для их покрытия неограниченно печатали доллары, что подрывало надежность валюты. Одновременно росла внешняя задолженность США, а золотые резервы сокращались, в результате страна потеряла возможность свободно обменивать доллары на золото.

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