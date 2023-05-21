Володин предложил запретить транзит польских фур через Россию

«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — написал он в своем Telegram-канале.
По оценке Володина, при таком сценарии Варшава потеряет порядка 8,5 млрд евро. В результате пострадают или обанкротятся около 2000 польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 000 водителей.
Спикер Госдумы заявил, что своим «существованием как государство» Польша обязана России, поскольку после окончания Второй мировой войны СССР потратил на восстановление и развитие республики более $750 млрд. В то же время Варшава «поступает подло» и сносит памятники советским солдатам, закрывает русские школы и изымает российскую собственность, обратил внимание Володин.
По его мнению, в связи с этим Польша также должна «вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы».
Ранее российские власти неоднократно называли политику Польши в отношении России проявлением русофобии. 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Польши «граничат с безумием». Таким образом он прокомментировал идею Варшавы отказаться от традиционного названия Калининграда и использовать вместо этого название «Крулевец», а также срыв церемонии возложения венков российскими дипломатами в Варшаве 9 мая.