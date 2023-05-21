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10:29 (мск), источник: Ведомости

Володин предложил запретить транзит польских фур через Россию

22 мая Совет Госдумы рассмотрит вопрос об ответных мерах на антироссийскую политику Польши, включая запрет проезда польских фур по территории России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — написал он в своем Telegram-канале.

По оценке Володина, при таком сценарии Варшава потеряет порядка 8,5 млрд евро. В результате пострадают или обанкротятся около 2000 польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 000 водителей.

Спикер Госдумы заявил, что своим «существованием как государство» Польша обязана России, поскольку после окончания Второй мировой войны СССР потратил на восстановление и развитие республики более $750 млрд. В то же время Варшава «поступает подло» и сносит памятники советским солдатам, закрывает русские школы и изымает российскую собственность, обратил внимание Володин.

По его мнению, в связи с этим Польша также должна «вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы».

Ранее российские власти неоднократно называли политику Польши в отношении России проявлением русофобии. 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Польши «граничат с безумием». Таким образом он прокомментировал идею Варшавы отказаться от традиционного названия Калининграда и использовать вместо этого название «Крулевец», а также срыв церемонии возложения венков российскими дипломатами в Варшаве 9 мая.

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