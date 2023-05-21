В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска

Ранее в воскресенье агентство Рейтер сообщило, что Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. На полях саммита «Большой семерки», отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины он заявил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».
«Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.). Вопрос репортера: “Россияне заявили, что взяли Бахмут”. Ответ президента: “Думаю, нет”. Таким образом президент опроверг взятие Бахмута», — написал Никифоров в социальной сети Facebook*.
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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