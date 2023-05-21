12:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Байден описал решение украинского конфликта
Президент США Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» в Японии описал решение украинского конфликта.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Его слова в воскресенье, 21 мая, приводит РИА Новости.
Американский политик заявил, что выступает за мирное урегулирование, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины. «Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — заявил Байден во время встречи с Владимиром Зеленским.
Ранее Байден объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Планируется, что в него войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника. Обойдется он в 375 миллионов долларов. Средства выделяются в том числе на создание «долгосрочного потенциала Украины для защиты и сдерживания российской агрессии».