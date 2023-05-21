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14:43 (мск), источник: Ведомости

В Союзе журналистов предупредили СМИ о рисках из-за поправок в законе об иноагентах

В случае внесения изменений в законодательство об иноагентах, которые предполагают появление категории «третьи лица», Союз журналистов России (СЖР) подготовит рекомендации для журналистов по освещению деятельности иноагентов. Об этом ТАСС заявил председатель союза Владимир Соловьев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, готовящиеся поправки «вполне» могут коснуться работы журналистов.

«Наши юристы сейчас уже изучают ситуацию для того, чтобы предупредить коллег о том, чего делать не нужно, чего стоит избежать, чтобы случайно не попасть в списки иноагентов или “третьих лиц”. Мы всегда беспокоимся, чтобы коллеги не были наказаны за случайный репост, какую-то ошибку», — сказал Соловьев в кулуарах XVII международного медиафорума «Диалог Культур».

Союз планирует подготовить набор инструкций в случае принятия поправок, добавил он.

На Петербургском международном юридическом форуме 11 мая замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что законодательство об иностранных агентах может быть дополнено категорией «третьи лица» — те, кто помогает иноагентам нарушать закон о контроле за ними. Свириденко пояснил, что инициатива касается тех «третьих лиц», которые не являются иноагентами и могут быть «даже не аффилированы» с ними. 30 января замминистра также предлагал лицам, «которые намеревается действовать в качестве иностранного агента», добровольно просить включать их в этот список.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с украинской стороны и занимались политической деятельностью.

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