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15:13 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский заявил, что Артемовск не перешел под контроль России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что имеет четкое представление о том, что происходит в Артемовске, и что город не перешел под контроль России.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье агентство Рейтер сообщило, что Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск в ДНР. На полях саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме, отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, он заявил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах». Затем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что тот не признавал взятие Артемовска силами России.

«Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте (украинское название Артемовска — ред.)… На сегодняшний день Бахмут не оккупирован Российской Федерацией», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Хиросиме на полях саммита «Большой семерки» (G7).

В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершили освобождение Артемовска.

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

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