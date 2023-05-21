СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным СК, следственные мероприятия идут и в отношении судей МУС Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
По данным следствия, в конце февраля прокурор Международного уголовного суда в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест российского президента и детского омбудсмена. На основании данного документа вышеназванные судьи МУС вынесли незаконные решения об их аресте.
«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — указали в ведомстве.
Там же напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.