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15:51 (мск), источник: Известия

СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда (МУС) Розарио Сальваторе Айтале, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным СК, следственные мероприятия идут и в отношении судей МУС Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

По данным следствия, в конце февраля прокурор Международного уголовного суда в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест российского президента и детского омбудсмена. На основании данного документа вышеназванные судьи МУС вынесли незаконные решения об их аресте.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — указали в ведомстве.

Там же напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

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