16:33 (мск), источник: Газета.Ру
Пригожин опроверг слова Зеленского о Бахмуте
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Бахмуте (Артемовске) нет ни одного украинского военного.
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Аудиозапись с комментарием Пригожина опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.
«В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного… Владимир Саныч лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», — заявил Пригожин.
Он подчеркнул, что в городе нет ни одного украинского военного по той причине, что бойцы ЧВК «перестали брать пленных».
Пригожин подчеркнул, что «Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра».
Ранее Зеленский заявил, что в Бахмуте остаются украинские войска.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.