В РФ предложили ввести семейный сертификат на покупку первой машины

Сумма выплат составит 1 млн рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, рассказали «Известиям» авторы законопроекта.
«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. Поэтому мы считаем, что эта мера заслуживает поддержки», — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, в последнее время государство предприняло очень много мер по поддержке рождаемости, однако ситуация, к сожалению, не изменилась.
«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи», — заявил депутат.
Впрочем, по мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, денег в бюджете на любую программу поддержки спроса на автомобили сейчас нет. Минпромторг обещает выделить дополнительное финансирование, но, будет ли оно, неясно. Эксперт также считает, что любые программы поддержки спроса нужно ориентировать на потребителя.
В 2023 году Минпромторг предусмотрел на цели льготного автокредитования в федеральном бюджете 5,1 млрд рублей. Но, как говорили «Известиям» участники отрасли, еще в феврале большая часть этих средств уже была выбрана. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совфеде тогда сообщал, что из выделенных лимитов осталось 1,5 млрд рублей и эти средства были зарезервированы только под продажу электромобилей.