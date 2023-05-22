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06:47 (мск), источник: РБК

Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме. Президент Бразилии предположил, что украинский лидер предпочел побывать на другой встрече.

Источник: Reuters

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться Зеленский взрослый, он знает, что делает», — заявил Лула в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Силву встретиться с Зеленским на саммите. Сам Зеленский на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил следующее: «Я думаю, что он (Лула да Силва) должен быть тем, кто расстроен», — цитирует его FT.

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. В этом году, помимо Великобритании, Германии, Италии, Канады, CША, Франции и Японии, в работе саммита приняли участие лидеры приглашенных государств — Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.

На полях саммита G7 в Хиросиме Зеленский, в частности, успел встретиться с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.

Этой весной бразильский лидер не раз высказывался о боевых действиях на Украине, выступая с обвинениями в адрес западных государств и предлагая Киеву уступить Крым России для достижения мира. В Белом доме в ответ заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты». В украинском МИДе отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей», так как он ставит Москву и Киев на равные чаши весов. Бразильские чиновники в беседе с Reuters признавали, что заявления президента породили «ненужный шум».

Вскоре Лула да Силва изменил тон высказываний об Украине. «Мы все думаем, что Россия ошиблась», — заверил он и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Он сказал также, что не приравнивает Россию с Украиной в этом конфликте, поскольку в курсе, что значит территориальная целостность. «Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — отмечал да Силва.

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