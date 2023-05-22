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09:36 (мск), источник: ТАСС

Китай выразил протест послу Японии из-за очернения КНР на саммите G7 в Хиросиме

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине Хидэо Таруми и заявил протест «из-за раздувания вопросов, связанных с Китаем» на саммите стран Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье вечером на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Источник: РИА "Новости"

«Япония, председательствующая в G7 в этом году, вместе с другими странами очерняла и нападала на Китай на мероприятиях Группы семи в Хиросиме, а также в совместном заявлении G7», — заявил Сунь Вэйдун. Он отметил, что такое «грубое вмешательство во внутренние дела Китая» наносит ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны. «В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительный протест», — добавил китайский дипломат.

Сунь Вэйдун подчеркнул, что вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами, являются внутренними делами КНР.

В плане экономики Китай твердо придерживается открытой стратегии взаимовыгодного сотрудничества, сказал Сунь Вэйдун. Обвинения в «экономическом принуждении» других стран и создании «долговой ловушки» не могут быть адресованы Китаю, самым большим риском для международного порядка и функционирования глобальной экономики являются США, указал китайский дипломат.

Он также сказал, что КНР всегда придерживалась политики неприменения ядерного оружия первой и «держала свой ядерный арсенал на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности».

Китайская повестка саммита G7 в Хиросиме

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. В совместном заявлении «семерки» указано, что G7 своей политикой «не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию». Кроме того, «семерка» выразила намерение «стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой КНР».

Также главы стран Группы семи выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе попытками изменить там статус-кво в одностороннем порядке, и указали, что они против действий Китая, направленных на милитаризацию региона.

Страны «семерки» подтвердили приверженность политике «одного Китая» и выступили за необходимость поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

20 мая китайские власти сделали Токио серьезное представление за клевету и грубое вмешательство стран G7 в дела Китая на саммите в Хиросиме.

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