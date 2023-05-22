В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине

«Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия (Украине. — Прим. ред.), ни о санкциях», — сообщил он.
Как отметил политик, Будапешт будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке «спонсоров войны».
«Венгерская позиция остается твердой, как скала», — подчеркнул Сийярто.
Кроме того, Венгрия не поддерживает включение атомной энергетики ЕС в новый санкционный пакет, поскольку считает это угрозой своему энергетическому суверенитету, отметил министр.
Он также напомнил, что его страна не поддержит интеграционные шаги Украины в Евросоюз и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года.
Европейский союз ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры оказались неэффективны. В Москве не раз заявляли, что справятся с этим давлением, отметив, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения рестрикций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия ВСУ. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.