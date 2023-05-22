16:43 (мск), источник: Ведомости
Что означает заявление Пашиняна о готовности выйти из ОДКБ
Членство в блоке ограничивает Армению при закупках оружия.
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Членство Армении в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) создает для Еревана проблемы с закупкой военной техники и обсуждением вопросов безопасности, заявил премьер страны Никол Пашинян. «Вы думаете, что Армения не имела возможности закупать у других стран вооружение или военную технику? Имела. Эти возможности были закрыты, и это объяснялось членством Армении в ОДКБ», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Армения в последние годы закупала вооружения, в частности гаубицы, у Индии, не считая закупок российских вооружений в счет российских кредитов. До войны 2020 г. производились закупки отдельных вооружений также в Китае, Иордании и у других стран. По словам источника, близкого к минобороны Армении, премьер мог иметь в виду затруднения при закупках «летальных вооружений» у стран НАТО. Но необходимых денежных средств для закупок дорогих западных вооружений у Армении все равно не было, а сам Пашинян проявлял до 2020 г. мало интереса к переоснащению армии, говорит он.
На вопрос о том, как в Кремле относятся к словам премьера Армении о возможности выхода из ОДКБ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает ОДКБ эффективной организацией. «Безусловно, мы будет продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями. Будем говорить с ними не только по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ», — сказал Песков.
Заявление премьера Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ не имеет поддержки в армянском обществе, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
«Не думаю, что армянское общество думает так же, как Пашинян. Видимо, под влиянием сегодняшних факторов он считает возможным вернуться к этому тезису (ранее Пашинян уже высказывал подобное намерение. — “Ведомости”), но ни тогда, ни сейчас армянское общество это не поддерживало. И Пашинян должен это учитывать», — сказал парламентарий «Ведомостям». По его словам, если намерение будет реализовано, ОДКБ «точно не ослабеет», а Армении лучше не станет. «Думаю, это в большей степени риторика», — предполагает Калашников.
Судя по тому что армянское руководство вводит в риторику саму возможность выхода из ОДКБ, вероятность этого достаточно высокая, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Тем более, Армения фактически приостановила свое членство в организации. Никакой активности она не проявляет ни на уровне учений, ни на уровне использования своих квот внутри руководства ОДКБ, продолжает он.
Сейчас в рамках назревающего геополитического разворота Армения пытается выторговывать для себя более выгодные условия членства в ОДКБ либо добиться от России каких-то действий с проармянским уклоном в ходе переговоров. Россия занимает взвешенную позицию как посредник, старается не склоняться ни к одной, ни к другой стороне — Армению это не устраивает, продолжает Притчин.
И мы видим, что за счет переключения на западные переговорные площадки, за счет активизации стратегического диалога с ЕС и США Армения пытается найти их гарантии в ущерб российско-армянским отношениям, которые последнее время испытывают эрозию.
В реальности ситуация может в конечном итоге обернуться катастрофой для Армении. Россия вряд ли оставит без ответа выход Армении из ОДКБ, и это может очень серьезным образом отразиться на экономическом положении страны, говорит Притчин. В политическом плане выход из ОДКБ будет для организации серьезным имиджевым ударом, но в первую очередь это удар по безопасности самой Армении, заключает эксперт.
Кроме того, Пашинян заявил, что признание Арменией территории Азербайджана площадью в 86 600 кв. км означает, что признается и нахождение Нагорного Карабаха в его составе. Эта площадь территории была названа после встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 15 мая. При этом премьер Армении еще раз заявил, что будет настаивать на предоставлении гарантий безопасности армянскому населению Нагорного Карабаха.
Евгения Дубровина, Анна Киселева