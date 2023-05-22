22:06 (мск), источник: ТАСС
Мишустин прибыл с визитом в Китай
ШАНХАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник прилетел в Шанхай. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя правительства РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Шанхае во вторник Мишустин выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.
После этого глава кабмина РФ отправится в Пекин. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее выражал надежду, что визит Мишустина и российской делегации еще больше укрепит сотрудничество Москвы и Пекина, обогатит гуманитарные и региональные обмены, а также в целом «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики».
Си Цзиньпин в ходе визита в Москву