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22:06 (мск), источник: ТАСС

Мишустин прибыл с визитом в Китай

ШАНХАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник прилетел в Шанхай. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

В Шанхае во вторник Мишустин выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

После этого глава кабмина РФ отправится в Пекин. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее выражал надежду, что визит Мишустина и российской делегации еще больше укрепит сотрудничество Москвы и Пекина, обогатит гуманитарные и региональные обмены, а также в целом «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики».

Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20—22 марта пригласил главу правительства РФ посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР, назначенным ранее в марте. Мишустин принял это приглашение. Также он выразил уверенность, что сможет наладить конструктивный товарищеский диалог с Ли Цяном.

Справка
О чем договорились в Москве Владимир Путин и Си ЦзиньпинРоссия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран.
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Мишустин Михаил