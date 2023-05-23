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00:08 (мск), источник: Газета.Ру

Россия обвинила США в манипулировании данными по СНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными по своим стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, попытки западных стран зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов носят «откровенно лицемерный характер». Как утверждает дипломат, заявляемые ими цифры «зачастую фиктивны либо условны».

«В частности, опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями», — сказал Рябков.

Он указал, что «в результате “за скобками” остается значительный потенциал» — свыше 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III), «о судьбе которого внешне так сильно пекутся» официальные лица в Соединенных Штатах.

Ранее в мае Рябков заявил, что выход США из Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений не повлияет на позицию РФ по нему.

В конце апреля американский посол в Москве Линн Трейси говорила о том, что власти США остаются привержены реализации ДСНВ с Россией.

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