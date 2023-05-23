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Спецоперация на Украине
11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

The Guardian: спецназ Британии тайно участвовал в операциях, в том числе и на Украине

Спецназ Великобритании с 2011 года тайно участвовал в операциях в 19 странах, в том числе в России и на Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет исследовательской группы Action on Armed Violence.

Источник: Cpl Mark Webster RLC / The British Army

По данным исследователей, Специальная авиадесантная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR) без публичного подтверждения их деятельности принимали участие в операциях, в том числе в Нигерии, на Филиппинах, в России, в Сирии, Украине и Судане.

Авторы отчета утверждают, что военные подразделения Британии были наиболее активны в Сирии, куда они прибыли в 2012 году, чтобы помочь повстанческим группировкам. Спецназ также принял участие в спасении дипломатов и членов их семей в апреле 2023 года после начала боевых действий в Судане.

Представитель Минобороны Великобритании на вопрос о данном отчете ответил, что «давняя политика сменяющих друг друга правительств — не комментировать британский спецназ».

Ранее утечка секретных документов Пентагона раскрыла присутствие представителей сил специального назначения официально опровергающих свое участие в конфликте стран НАТО на Украине. В них указано, что на фоне развития конфликта Великобритания отправила в страну 50 военных.

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