The Guardian: спецназ Британии тайно участвовал в операциях, в том числе и на Украине

По данным исследователей, Специальная авиадесантная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR) без публичного подтверждения их деятельности принимали участие в операциях, в том числе в Нигерии, на Филиппинах, в России, в Сирии, Украине и Судане.
Авторы отчета утверждают, что военные подразделения Британии были наиболее активны в Сирии, куда они прибыли в 2012 году, чтобы помочь повстанческим группировкам. Спецназ также принял участие в спасении дипломатов и членов их семей в апреле 2023 года после начала боевых действий в Судане.
Представитель Минобороны Великобритании на вопрос о данном отчете ответил, что «давняя политика сменяющих друг друга правительств — не комментировать британский спецназ».
Ранее утечка секретных документов Пентагона раскрыла присутствие представителей сил специального назначения официально опровергающих свое участие в конфликте стран НАТО на Украине. В них указано, что на фоне развития конфликта Великобритания отправила в страну 50 военных.